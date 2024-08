Zum Timmelsjoch in Österreich Botschafter auf zwei Pedalen für die Kinder im Ahrtal

Wer sein Ziel kennt, findet den Weg: Das trifft auch auf die Ahrtaler Ultra-Radsportler zu, die sich mit ihren Zweirädern von Sinzig aufgemacht haben, um an einem Stück bis nach Tirol durchzufahren. Die strapaziöse Radtour dient einem guten Zweck. Devise: „Ich habe einen Traum - Gemeinsam für ein Kinderlächeln.“ Sponsorengelder und Spenden des Projektes „Cycling for Kids“ fließen traumatisierten, kranken und benachteiligten Kindern im Ahrtal zu. Sinzigs Ortsvorsteher Reiner Friedsam (FWG) – selbst passionierter Radfahrer und Mountainbiker – gab vor der Rathaus-Pforte den Startschuss für die fast eintausend Kilometer lange Fahrt zum Timmelsjoch-Pass an der österreich-italienischen Grenze, bei der mehr als 12.000 Höhenmeter zu bewältigen sein werden. Am Samstagmorgen – so die Hoffnung – will die Radler-Gruppe aus dem Ahrtal als deren auf Zweirädern rollende Botschafter den Zielort erreicht haben.