Stadtrat in Sinzig Bund soll neue Radwege bezahlen

Die Stadt Sinzig will den Bau der bei der Flutkatastrophe teilweise stark zerstörten Radwege vorantreiben. Dabei baut man in der Barbarossastadt auf die Unterstützung des Bundes. Der hatte sich bereit erklärt, wesentliche Radtrassen in seine Baulastträgerschaft zu übernehmen. Heißt: Verantwortlicher Kostenträger ist dann der Bund und nicht mehr die Stadt. Im Sinziger Stadtrat möchte man erreichen, dass die für das Tourismusgeschäft so wichtige Verbindung vom Rhein in das Ahrtal hinein forciert wird. Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte bekanntlich dazu geführt, dass der Ahr-Radweg im Bereich von Sinzig und Bad Bodendorf in großen Teilen zerstört wurde.