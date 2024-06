Nach Erfahrung bei der Flutkatastrophe Der Ahrpegel wird jetzt von Satelliten überwacht

„Wir wollen den Wasserschutz in Rheinland-Pfalz voranbringen“, sagt Landesumweltministerin Katrin Eder (Grüne). Nicht nur das. Auch wolle die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Schutz der Bevölkerung vor Hochwassergefahren verbessern, erklärte die Ministerin in Bad Bodendorf. An der Ahr informierte sie sich am Freitag über neue satellitengestützte Pegelmessgeräte. „Die Hochwasserkatastrophe hat uns vor Augen geführt, wie drastisch die Auswirkungen des Klimawandels sind. Wir werden künftig mit noch mehr Extremwetterereignissen rechnen müssen“, glaubt sie. „Auch wenn es keine absolute Sicherheit geben kann, müssen wir doch unsere Schutz- und Warnsysteme möglichst optimal ausstatten“, sichert Eder am Bad Bodendorfer Ahrufer zu, wo sich eine solche satellitengestützte Pegelmessstation befindet.