Schulweg in Sinzig Der Schulweg soll bald entschärft werden

Vor einer endgültigen Umsetzung des Schulwegekonzeptes müssen zudem noch umfangreiche Bauarbeiten an Teilen des Dreifaltigkeitsweges durchgeführt werden. Daran erinnern die Grünen in einer Mitteilung. Dadurch würde die Verkehrsbelastung auf den übrigen Zufahrtswegen zunächst sogar noch erhöht und die heute schon bestehenden Risiken für Schüler weiter steigen. Aus Sicht der Grünen sei dies nicht tragbar, so die Grünen-Fraktion im Stadtrat. Stattdessen müsse möglichst bald, spätestens jedoch vor Beginn der Bauarbeiten mit der provisorischen Umsetzung der im Schulwegekonzept geplanten Bring- und Hol-Zonen für eine Entspannung der Verkehrssituation am Schulzentrum gesorgt werden, führte Ratsmitglied Ralf Urban aus.