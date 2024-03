Startschuss für Neubau Die Stadtwerke Sinzig bekommen eine neue Heimstatt

Für die Mitarbeiter der Sinziger Stadtwerke zeichnen sich neue Arbeitsbedingungen ab: Der erste Spatenstich zur Errichtung eines Neubaus im Gewerbegebiet der Barbarossastadt ist gemacht. In anderthalb Jahren, so hofft Stadtwerke-Chef Carsten Lohre, kann die 20-köpfige Belegschaft in der neuen Heimstadt Einzug halten. 3,8 Millionen Euro wird das Gebäude nach der Fertigstellung am Sinziger Entenweiherweg dann nach derzeitigen Kalkulationen gekostet haben. Derzeit sind die Mitarbeiter der Stadtwerke in verschiedenen im Stadtgebiet verteilten Räumlichkeiten beheimatet. Zudem wurde eine Containeranlage an der bisherigen Heimstatt aufgebaut, nachdem das bisherige Werksgebäude bei der Flutkatastrophe zerstört worden war.