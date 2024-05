Podiumsdiskussion in Koisdorf Drei Jahre nach der Flut kaum Fortschritte beim Katastrophenschutz?

Koisdorf · Nicht besser als vor der Flut, sondern vielleicht sogar noch schlechter. So sehen Kommunalpolitiker die Situation an der Ahr in Sachen Hochwasserschutz knapp drei Jahre nach der Flut. Bei einer Podiumsdiskussion in Koisdorf wurde deshalb eine bereits abgehakte Idee wiederbelebt.

26.05.2024 , 13:26 Uhr

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema Hochwasserschutz in Koisdorf (v.l.): Michael Schneider, Christoph Schmitt, Daniel Robbel (Moderator), Ulrich van Bebber, Jochen Seifert und Christoph Scheuer. Foto: ahr-foto

