Ex-Bischöfin Margot Käßmann "Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens"

„Die Hoffnungen auf Frieden haben sich trotz dieser Erfahrungen und Schrecken nicht erfüllt“, bedauerte Käßmann. Dass Minister inzwischen auch in Deutschland Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vor drohender „Kriegsmüdigkeit“ warnten, ferner Vokabeln wie „kriegsbereit“ oder „kriegstüchtig“ Einzug in die politische Diskussion gehalten hätten, nehme sie mit Sorge zur Kenntnis. Nicht Waffen und Strategien dürften im Vordergrund stehen, sondern Verhandlungen und Diplomatie. Käßmann stellte klar: „Alle Menschen wollen in Frieden leben.“ Es sei „fragwürdig“, in Krieg und Bundeswehr zu investieren, statt in den Frieden und die Zukunft der Kinder. Seit fünf Jahren ist Käßmann offiziell im Ruhestand. Nach wie vor engagiert sie sich in der Friedensarbeit und arbeitet als Autorin.