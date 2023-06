Zwei Jahre nach der Flut Sinzig kann die ersten Tiny-Häuser wieder abbauen

“Deutschland hilft“

Das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ hat die Tiny-Häuser in Sinzig und in weiteren Teilen des Ahrtals möglich gemacht. Dieses Bündnis deutscher Hilfsorganisationen leistet Menschen, die durch Katastrophen alles verloren haben, massive Unterstützung. So finanziert die Organisation beispielsweise 170 Mobilheime als Übergangslösungen im gesamten Ahrtal. Viele wurden in der Grafschaft, in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder auch in der Verbandsgemeinde Altenahr aufgebaut. „Die Schäden waren einfach unfassbar. Nach wie vor leiden wir unter diesem Ereignis, das uns auch noch lange begleiten wird“, hatte Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron kurz vor Weihnachten 2021 anlässlich der Fertigstellung der Tiny-Häuser an der Kölner Straße in Gegenwart des angereisten Ministers für Arbeit, Soziales und Digitalisierung, Alexander Schweitzer, gesagt. Die massive, flächendeckende Zerstörung habe große Auswirkungen auch auf das Zusammenleben in der Stadt. „Viele haben ihre Heimat und ihre sozialen Kontakte verloren“, berichtete Geron seinerzeit. Umso wichtiger sei es, dass nun wieder eine Heimstatt geboten werden könne. Mit der Aufgabe der kleinen Wohnstätten wird nun ein Weg zurück in die Normalität eingeschlagen.