15 Jahre als Kreisbegeordneter „Das Schönste waren die Begegnungen mit den Menschen“

Kreis Ahrweiler · Friedhelm Münch aus Löhndorf hat in den vergangenen Jahren etliche Ämter in der Lokalpolitik übernommen. Als Kreisbeigeordneter war er 15 Jahre lang sogar Vertreter des Landrates, später der Landrätin. Ein Blick auf seine Posten und das, was ihn motiviert, so viel Zeit und Arbeit in diese Ämter zu stecken.