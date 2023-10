Bauausschuss in Sinzig Gremium empfiehlt Waldkindergarten auf dem Mühlenberg

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) sprach von einem Schwerpunkt des städtischen Handelns. Gemeint war die Schaffung von Kita-Plätzen. Nach der Errichtung der Pavillon-Anlage in Bad Bodendorf, der Eröffnung der Kita „Jahngarten“ sowie der Neuerrichtung der Kitas „Abenteuerland“ in der Kernstadt und „Wilde Hummeln“ in Koisdorf liege nun der Fokus auf der Erweiterung der Kita in Löhndorf – sowie der Schaffung einer Wald-Kita. Das erklärte das Stadtoberhaupt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Der Waldkindergarten soll als Bauwagenvariante auf dem Mühlenberg entstehen. Er liegt im Außenbereich der Stadt. Einstimmig befürwortete der Fachausschuss das Vorhaben.