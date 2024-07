Grundschule Bad Bodendorf Grünes Licht für die Ganztagsbetreuung

Neben dem Elternhaus ist die Schule ein Platz, an dem für das Leben gelernt wird – und das möglichst im Ort. In Bad Bodendorf gibt es seit 1962 die heutige Grundschule, in der neben den Kernkompetenzen wie Lesen, Rechnen oder Schreiben die ganzheitliche Bildung großgeschrieben wird. Zehn Lehrer unterrichten dort in sieben Klassen die rund 130 Kinder. Im nächsten Jahr soll die Schule im Sinziger Stadtteil sogar eine Ganztagsschule werden – wenn Eltern und Lehrer das wollen. Dies teilte das Mainzer Bildungsministerium dem GA mit. Ministerin Stefanie Hubig: „Unsere Ganztagsschulen sind ein Beitrag für mehr Chancengleichheit und stärken die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei stehen die Ganztagsschulen für ein pädagogisch wertvolles Angebot und hohe Verlässlichkeit.“ Im Ganztagsbetrieb werde der Lern- und Lebensort Schule um zusätzliche pädagogische Angebote erweitert. Das biete viele weitere Möglichkeiten für das Üben, Vertiefen, Erfahren, Experimentieren und Forschen. Auch Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) freut sich auf das baldige neue Angebot in seiner Stadt. Ab 2025 soll Bad Bodendorfs Schule die Ganztagsbetreuung anbieten, so der Plan.