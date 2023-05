Heimatmuseum Sinzig Neue Abteilung im Heimatmuseum Sinzig ist auf archäologischer Spurensuche

Das Heimatmuseum Sinzig feiert sein 70-jähriges Bestehen. Zurecht, ist es doch als ein wichtiger kultureller Anlaufpunkt in der Region bemüht, durch kontinuierliche Veränderungen mit der Zeit Schritt zu halten. So eröffnet zum Geburtstag auch die völlig neue Dauerausstellung: „Steinbeil . Ziegel . Bilderschüssel - Archäologische Spurensuche an Rhein und Ahr“. Sie ist erstmals zu sehen am Sonntag, 21. Mai, dem Internationalen Museumstag. Als Schirmherrin gratuliert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Jubiläum und dankt Museumsleiterin Agnes Menacher „für ihren unermüdlichen persönlichen Einsatz“. Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron erkennt in der neuen römischen Abteilung „ein museales Highlight, durch das sich Sinzig einreiht in eine Gemeinschaft mit den Museen in Remagen, Ahrweiler, Rheinbrohl, Andernach, Meurin und Boppard“.