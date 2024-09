Waldbegehung in Sinzig Im Sinziger Wald bohrt der Borkenkäfer

Er kennt sich aus in seinem Revier: Sinzigs Förster Stephan Braun. Nun lud der Wald-, Fauna- und Flora-Kenner den Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) mitsamt seinem Stadtrat quasi in sein zweites „Wohnzimmer“ ein. Der Weg führte in das Waldgebiet an der Ortsgrenze zu Königsfeld. Das dortige Areal rund um den Harterscheid weist noch römische Siedlungsspuren auf, heute indes ist das von naturnahem Waldbau geprägte Gelände ein Ort der Naherholung und der vielfältigen Nutz- und Schutzfunktionen, erläuterte Braun.