Sportplatz eingeweit In Bad Bodendorf kann der Ball gut zwei Jahre nach der Flut wieder rollen

Mit blau-weißen Luftballons hatte man das Festzelt in Bad Bodendorf geschmückt, um gemeinsam ein Zeichen für den neuen Meilenstein in der Geschichte des 1919 gegründeten Sportclubs zu setzen. Landrätin Weigand unterstrich, dass nur dank vieler helfender Hände diese wichtige Etappe im Wiederaufbau in Bad Bodendorf gemeistert worden sei. „Beim Wiederaufbau geht es um das Wir“, meinte Weigand. Das Gemeinschaftsgefühl und das enge Miteinander seien im Sinziger Stadtteil ausgeprägt vorhanden. Den SC Bad Bodendorf nannte die Landrätin einen „Ort der Begegnung und des Zusammenhalts“. Im Kreis Ahrweiler gibt es rund 200 Sportvereine, in denen etwa 40.000 Menschen als Mitglieder organisiert sind. „Sie geben der Leichtigkeit des Lebens etwas Raum“, meinte Landrätin Weigand.