Flutgeschädigte Caritas-Werkstätten in Sinzig In den ersten Hallen arbeiten wieder Menschen mit Behinderung

Sinzig · In Sinzig sind Menschen mit Behinderung knapp zweieinhalb Jahre nach der Flut an ihren Arbeitsplatz in den Caritas-Werkstätten zurückgekehrt. Noch sind die Arbeiten aber nicht an allen Hallen abgeschlossen.

07.12.2023 , 18:00 Uhr

Schauen einer Mitarbeiterin über die Schulter (von links) Staatsekretärin Nicole Steingaß, Werkstatt-Leiter Franz-Josef Bell und der Chef des Verbindungsbüros der Landesregierung in Ahrweiler, Thomas Weimer. Foto: AHR-FOTO





Von Victor Francke