Sinzig wächst und wird jünger „Unter dem Strich fehlen uns in den nächsten Jahren zehn Klassenräume“

Die Einwohnerzahl in der Stadt Sinzig steigt – entgegen dem allgemeinen Trend – an: die Stadt an Rhein und Ahr wird jünger. Mehr und mehr junge Familien siedeln sich in der an ein gut funktionierendes überörtliches Straßen- und Schienennetz gelegenen Barbarossastadt und ihren idyllischen Stadtteilen an. So sehr man sich in Sinzig auch über den Zuwachs in der Bevölkerung und insbesondere über die Verjüngung freuen kann, so gehen damit jedoch auch Investitionsbedarfe in der kommunalen Infrastruktur einher: Es fehlt an Schulklassen, es mangelt an Kita-Plätzen.