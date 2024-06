Für neues Dorfgemeinschaftshaus Innenminister Michael Ebling überreicht in Löhndorf Förderbescheid über fast eine Million Euro

Der Sinziger Ortsteil Löhndorf ist einem neuen, barrierefreien Dorfgemeinschaftshaus ein gutes Stück nähergekommen. Seit 2010 plant man an besseren Möglichkeiten für Treffs und Gemeinschaftsveranstaltungen im mehrfach preisgekrönten „Rosendorf“ auf den Sinziger Höhenzügen. Nun überreichte Innenminister Michael Ebling (SPD) einen Bewilligungsbescheid über fast eine Million Euro. Das gesamte Projekt wird allerdings rund 1,8 Millionen Euro kosten. Heißt: Die Stadt Sinzig lässt sich die neue Versammlungsstätte der Löhndorfer einiges kosten. „Den Bürgern ist es ein Herzensanliegen und für uns als Stadt ist es eine gute Investition in die Zukunft“, meinte dann auch ein strahlender Erster Beigeordneter Hans-Werner Adams (CDU), der die Förderzusage in der Alten Schule in Empfang nahm. Das Geld stammt aus dem Investitionsstock des Landes. Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses ist auf einer Freifläche hinter der Alten Schule vorgesehen, die Umsetzung soll zeitnah erfolgen.