Wiederaufbau in Sinzig Interimslösung für das Sinziger Stadion gefunden

Der Sinziger Stadtrat hatte sich jüngst für den Wiederaufbau der Sportstätten an alter Stelle im Grünen Weg ausgesprochen. „Da die Möglichkeit einer Absenkung des Stadions und des Tennenplatzes aus Gründen des Hochwasserschutzes durch die zuständigen Fachbereiche noch nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde entschieden, eine temporäre Sanierung durchzuführen, um es den Vereinen, Schulen und Sportler zu ermöglichen, wieder Sport zu treiben“, berichtet jetzt die Geschäftsführerin der Sinziger Aufbaugesellschaft, Sofia Lunneberg. Die Arbeiten für eine Interimslösung seien zwischenzeitlich angelaufen und verlaufen nach Auskunft der Stadt nach Plan: Eine 100-Meter-Laufbahn und die Anlagen für Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen und Diskuswurf werden für den Sportbetrieb hergerichtet. Der Schlamm, der noch vorhanden war, wurde entfernt. Lunnebach: „Somit sind die Schadstellen an den Kunststoffbereichen nun sichtbar und können bewertet und ausgebessert werden. Die Spülung der Drainageleitungen erfolgt in den nächsten Wochen.“ Insgesamt sind für die temporären Maßnahmen rund 150.000 Euro veranschlagt, die jedoch vollständig über den Wiederaufbaufonds gedeckt sind.