Johanniter-Seniorenheim in Sinzig Die Gesundheit der Mitarbeiter steht auch im Fokus

Der Wahlspruch der Johanniter ist einprägsam: „Aus Liebe zum Leben“ lautet er. Die Johanniter betreiben nahezu einhundert stationäre Altenpflegeeinrichtungen zwischen Flensburg und Oberammergau, Aachen und Angermünde. Auch in Sinzig gibt es eine solche Senioreneinrichtung, in der 120 Mitarbeiter tätig sind und sich dort um 112 betagte Menschen kümmern. Zwar steht das Wohl der betreuten Senioren im Fokus, doch auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der im Haus arbeitenden Menschen ist den Johannitern wichtig. In Kooperation mit der AOK entwickelt die Einrichtung Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter. Irmela Häuser, Qualitätsbeauftragte im Johanniter-Haus, wurde nun zur Gesundheitsbeauftragten ernannt, nachdem sie zuvor entsprechend geschult wurde.