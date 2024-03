Ministerin informiert sich in Sinzig Katrin Eder angetan von Energie-Gewinnung an der Ahr

In Sinzig hatten die Grünen des Kreises Ahrweiler daher einen ganzen Abend diesem nicht nur für Branchenvertreter aus der Welt der Wärmetechnik interessanten Abend eingeladen. Gekommen war auch Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. „Wärmekümmerer“ aus Marienthal und Rech berichteten in der Sinziger Mensa, wie in den jeweiligen Orten Wärmenetze entstanden sind, die Ahrtal-Werke aus Bad Neuenahr erklärten die Funktionsweise ihres Fernwärmenetzes. Im Kreis Ahrweiler sind bereits unterschiedliche Nahwärme-Netze realisiert: Im kleinen Marienthal gibt es eine aus Pellets und Solarenergie gemixte Netzeinspeisung, in Rech wird Erdwärme über ein Solegemisch in ein Ringleitungsnetz zu den einzelnen Hausanschlüssen transportiert. Von den bislang an der Ahr umgesetzten Aktivitäten zeigte sich Ministerin Eder angetan. „Wir brauchen die Wende, um unsere Klimaziele zu erreichen“, machte sie deutlich.