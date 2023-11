Sinzig gegen den Klimawandel Ladesäulen, LED-Leuchten und Obstbäume im Dreiklang

Mit Geldern aus dem Förderprogramm des Landes möchte man in Sinzig auch die Installation von Ladeinfrastruktur in den Ortsteilen sowie an städtischen Kitas und Schulen verbessern. Die voraussichtliche Investitionssumme hierfür beläuft sich nach den Berechnungen der Stadtverwaltung auf 150.000 Euro. Damit wäre ein Beitrag zur Verkehrswende für E-Mobilität in ländlichen Regionen erbracht, ist man im Rathaus überzeugt. Von der Energieagentur Rheinland-Pfalz wird der Bedarf an Ladeinfrastruktur in Sinzig im Zuge der Transformation des Verkehrssektors auf E-Mobilität auf mindestens 63 öffentliche Ladepunkte geschätzt. Derweil sind bereits 13 öffentliche oder halböffentliche Ladepunkte verfügbar oder in konkreter Planung. Da in den Ortsteilen die Gewinnmarge für die Betreiber der Ladesäulen eher gering sei, könne die Stadt die Investitionen in die notwendigen Ladesäulen selbst vornehmen und die Parkfläche samt Säule dann einem zukünftigen Betreiber verpachten oder überlassen, um dessen Investitionsrisiko zu senken und trotzdem für die nötige flächendeckende Infrastruktur im Stadtgebiet zu sorgen.