Flutnacht im Lebenshilfe-Haus in Sinzig „Alle beeilten sich, doch am Ende blieb zu wenig Zeit“

Über keinen einzelnen Todesfall während der Flutkatastrophe sprach Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler in der vorigen Woche in Koblenz. Im Blick auf die Tragödie in der Lebenshilfe-Einrichtung in Sinzig machte er eine Ausnahme. Zwölf Bewohner waren dort ums Leben gekommen. Dabei hätten die Rettungskräfte „alles richtig gemacht“. Und die Zeit genutzt, die man in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht mehr gehabt habe.