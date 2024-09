Neuigkeiten bei Sommerfest Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler will wachsen

Sinzig · Zwölf Bewohner der Lebenshilfe sind bei der Flut im Juli 2021 in der Sinziger Pestalozzistraße gestorben. Ein Heim des Vereins wird es in dem Haus nicht mehr geben. Beim Sommerfest wurde nun klar, wo er sich stattdessen vergrößern will.

02.09.2024 , 16:00 Uhr

Lebenshilfe-Chef Ulrich van Bebber steht vor dem Haus Sinzig, in dem bei der Flut zwölf Menschen starben. Foto: ahr-foto

Von Victor Francke