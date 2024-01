Wochenmarkt in Sinzig Marktgilde übergibt Staffelstab an die Stadt

„Rühme den Markt nicht, bevor er gehalten ist“, lautet ein Sprichwort, das in Sinzig zu besonderer Bedeutung erwachsen könnte: In der Barbarossastadt hat die Deutsche Marktgilde ihr Engagement rund um den Sinziger Wochenmarkt zum Ende des vergangenen Jahres eingestellt und den Betrieb in die Verantwortung der Stadt Sinzig abgegeben. „In den vergangenen Monaten hatte sich die Zahl der Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Gründen immer mehr reduziert“, teilte die Stadtverwaltung dazu mit. Personalmangel, Nachfolgeproblematik und nicht zuletzt eine größer werdende Kaufzurückhaltung und damit einhergehenden Umsatzeinbußen hätten die Marktgilde bewogen, bei der Stadt Sinzig die bisher bestehenden Vereinbarungen zur Durchführung der Wochenmärkte aufzulösen. Diesem Wunsch sei die Stadt Sinzig nachgekommen und wolle nunmehr Möglichkeiten prüfen, den Markt selbst zu organisieren.