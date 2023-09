Neue Spielplätze in Sinzig An der Ahr ist ein Kinder-Paradies entstanden

Es dürfte der vielleicht schönste Spielplatz im von Natur, Feld, Wald und Wiese verwöhnten Landkreis Ahrweiler sein, der da in Bad Bodendorf an der Josef-Hardt-Allee entstanden ist. Nahe der Ahr und südlich der an der Bundesstraße gelegenen Bad Bodendorfer Wohnbebauung ist für die kleinen Bewohner des Sinziger Stadtteils eine besondere Spiellandschaft entstanden. Viele Schatten spendende Bäume, Liegebänke und Sitzgelegenheiten für die Erwachsenen sind ebenso vorhanden wie abwechslungsreiche Spielgeräte für die kleinen Besucher, eigentlich ein richtiger Kinder-Park. Weiträumig und dennoch gut überschaubar: Überdachte Picknick-Ecke, Schaukeln, Rutschen, Sandkästen und Balancierbalken, ein Kletterturm und eine Hängematte laden zum Verweilen ein. „Das ist eine wunderschöne Anlage geworden“, schwärmte Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron bei der Einweihung des Spielplatzes. Das finden auch die Bad Bodendorfer Kinder. Denn die waren in Scharen zum Eröffnungstag auf den Spielplatz zwischen Josef-Hardt-Allee und Ahr gekommen.