Entscheidung im Rat der Stadt steht bevor Sinzig plant eine neue Stadthalle an der Regenbogenschule

Aufeinander gestapelte Container erinnern derzeit noch daran, dass es im an der Ahr gelegenen Teil des Dreifaltigkeitsweges, bis Sommer 2021 eine gerade neu erbaute Mensa gab, in der Kinder mittags Essen bekamen und Kommunalpolitiker tagen konnten. Eine lange Lebensdauer war dem Gebäude nicht beschieden: Die Flutwelle zerstörte das schmucke Haus, das in der Folge abgerissen wurde, nachdem klar war, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll war.