Am Sinziger Schwanenteich Ponys mit Handicaps und Kinder haben gemeinsam Spaß

• Ponykindergarten: In festen Gruppen zu maximal neun Kindern treffen sich vier- bis sechsjährige Kinder einmal in der Woche, um gemeinsam Zeit mit zwei Schwanenteichponys zu verbringen. Spielerisch lernen die Mädchen und Jungen dabei die grundlegenden Verhaltensregeln im Umgang mit den Tieren. Sie versorgen die Ponys, üben den Umgang und das Führen der Vierbeiner und dürfen natürlich auch selbst hoch zu Ross die Aussicht genießen. „Der Ponykindergarten ist kein Reitunterricht – die Kinder sollen am Schwanenteich die Ponys als Lebewesen mit besonderen Bedürfnissen kennen- und verstehen lernen“, betont Schwanenteich-Sprecherin Melanie Walkenbach. Daher orientiere sich der Ponykindergarten am pädagogischen Konzept von „Hippolini“, einem Ansatz aus der Reformpädagogik. Die Kinder wachsen so altersgemäß mit den Tieren auf und werden fit für den möglicherweise folgenden Reiteinstieg gemacht. Der Ponykindergarten ist ein fortlaufendes Angebot ohne festgelegtes Ende. Kosten: 48 Euro pro Monat.