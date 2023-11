Noch mehr Windkraft in Sinzig Sechs private Windräder nahe Schloss Vehn geplant

Bis zu sechs Anlagen sieht das Konzept derzeit vor, Bauherr und Betreiber soll die Juwi GmbH sein, eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Mannheim. Firmenslogan: „Unsere Leistung können Sie in Megawatt messen.“ Das 1996 gegründete Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien. 1200 Mitarbeiter sind derzeit in der Wind- und Solarsparte des Unternehmens beschäftigt. „Wir verkörpern und leben Nachhaltigkeit“, verspricht die Gesellschaft und verbreitet die Vision einer klimapositiven Welt, in der erneuerbare Energien Versorgungssicherheit gewährleisten würden „und Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft in Einklang bringen“. Geht es nach den Juwi-Plänen, dann könnten sich 2029 die ersten Rotorblätter in der Sinziger Gemarkung drehen.