Abriss in Sinzig Aus Schandfleck soll ein Mini-Park in zentraler Lage werden

Jahrelang hatte man in Sinzig darauf gewartet, dass der Schandfleck in der Innenstadt endlich verschwindet. Nach langem Hin und Her gelang es nun der Stadt, das Grundstück in der Bachovenstraße mit seiner Bauruine in bester Stadtlage zu kaufen, nachdem der Gebäudekomplex über Jahre hinweg notdürftig mit einer riesigen Plane verdeckt war und alles andere als für eine gelungene Stadtoptik gesorgt hatte. „Uns waren die Hände gebunden“, bedauert Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos).