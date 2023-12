Ahrweiler „Riding Santas“ verteilen kleine Geschenke

Eine Gruppe befreundeter Biker hat am Sonntag bei einer gemeinsamen Tour in Rheinland-Pfalz kleine Weihnachtsüberraschungen verteilt. Mit ihren festlich beleuchteten Motorrädern steuerten die „Riding Santas“ zunächst eine Einrichtung der Lebenshilfe in Sinzig an und verteilten dort Geschenktüten. Während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 waren im damaligen Haus der Lebenshilfe zwölf Menschen ums Leben gekommen.