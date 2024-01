Mit einem Trick gegen Grafitti-Schmierer Sinzigs Bahnhofsunterführung soll ein Schmuckstück werden

Sinzig · Der Stadtrat gibt grünes Licht für die Arbeiten an der Fußgänger-Unterführung am Bahnhof. Verschönert werden soll sie mit Motiven aus der Stadtgeschichte. Doch wie hält man die Grafitti-Schmierer in Schach?

29.01.2024 , 19:44 Uhr

Sinzigs Bahnhof-Unterführung soll einladender gestaltet werden. Foto: ahr-foto





Von Victor Francke