Bürgermeister Andreas Geron zum Wiederaufbau „Bis 2026 könnten viele Projekte in Sinzig umgesetzt sein“

Eine Aufbruchsstimmung ist bei vielen Beteiligten zu spüren. „Es ist schon Spitze, was hier in so kurzer Zeit geschaffen worden ist“, freute sich der Sinziger Ortsvorsteher Gunter Windheuser (FWG) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates für die Kernstadt. Dort hatte die Geschäftsführerin der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation, Sofia Lunnebach, vorgetragen, wie sich der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe gestaltet. Um die eigene Bauabteilung im Rathaus zu entlasten, wurde die „Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation“ gegründet. Konkret übernimmt die Gesellschaft im Auftrag der Stadt die Koordination und Realisierung aller Wiederaufbauprojekte der ramponierten städtischen Infrastruktur. Neben Straßen, Wegen, Brücken, Straßenbeleuchtungen, Spielplätzen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen gehören dazu auch städtische Gebäude wie Schulen oder Sporthallen. Mit Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron sprach deshalb Victor Francke.