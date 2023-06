Private Initiative in Sinzig Bürger setzen Gedenkstein, der an die Opfer der Flut erinnert

Sinzig · In der Katastrophennacht der Flut wurde ein Grabstein in Sinzig angeschwemmt. Dieser soll nun an die Opfer der Flutkatastrophe erinnern.

05.06.2023, 18:00 Uhr

Margit Betzing (stehend links) und ihr Team bereiten den Boden vor für den Gedenkstein in Sinzig. Foto: ahr-foto

Von Victor Francke

„Wir haben schon tolle Menschen hier“, meinte Margit Betzing aus Sinzig angesichts des Engagements ihrer Mitbürger, als es darum ging, am Ahrufer einen Ort des Innehaltens und des Gedenkens zu schaffen. Die 59-jährige Erzieherin darf sich getrost selbst zu diesen Menschen zählen. Schließlich war sie Motor und Initiatorin einer besonderen Aktion, die nun zu einem guten Abschluss kam: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Holger schuf sie an der Hohenstaufenstraße der Barbarossastadt an einem Parkplatz zur Ahr hin eine kleine Stätte der Besinnung und der Erinnerung. Gewidmet ist sie den Opfern der Flutkatastrophe.