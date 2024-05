Initiative für Demenzkranke im Kreis Ahrweiler „Wir brauchen Menschen mit Herz“

Wenn es – wie aktuell – 1,8 Millionen Demenzkranke in Deutschland gibt, dann gibt es akuten Handlungsbedarf in der Pflege und Betreuung der an gestörter Merkfähigkeit erkrankten Menschen. Mediziner rechnen damit, dass sich die Zahl der Demenzkranken in den nächsten 25 Jahren auf fast 2,8 Millionen erhöhen wird. Ingrid Jung und Horst Steinheuer aus Sinzig-Löhndorf haben sich auf den Weg gemacht, über neue Wohnformen nachzudenken, um an Demenz erkrankten Menschen ein würdevolles und ihrer Individualität gerecht werdendes Leben zu ermöglichen. Für kommende Woche laden die beiden Löhndorfer zu einem Informationsabend ein. Nicht nur das. Auch wollen sie einen gemeinnützigen Verein gründen, der den rechtlichen Rahmen schafft, um neue Wohnformen und Projekte umzusetzen. Ingrid Jung: „Dieser Weg wird mit vielen Herausforderungen verbunden sein, für die tatkräftige Mitstreiter mit Herz und Verstand gesucht werden.“