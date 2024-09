Stadt Sinzig gibt sich ein Leitbild Sinzig ist jung und offen für Neues

Sinzig will sich ein Leitbild geben. Im Stadtrat wurde nun der in den vergangenen Monaten in Workshops mit starker Bürgerbeteiligung entstandene Leitfaden dafür diskutiert und auf den weiteren Weg gebracht. Allerdings: Es gibt noch Diskussionsbedarf. Der Stadtrat beschloss zunächst ein in der Sitzung präsentiertes neues Stadt-Logo. Die weitergehenden Beratungen zum Leitbild indes wurden in den Ausschuss für Stadtentwicklung verwiesen. Klar zeichnet sich jedoch ab: Die Barbarossastadt an Rhein und Ahr wird sich ein Leitbild geben.