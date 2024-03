Westumer Straße/K44 Autofahrerinnen werden bei Unfall in Sinzig verletzt

Am Mittwochmittag sind gegen 14.20 Uhr in Sinzig zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall verletzt worden. Das teilt die Polizei Remagen in einer Pressemitteilung mit. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin stieß auf der Westumer Straße/K44 frontal mit einer 61-Jährigen in einem Skoda zusammen. Beide Fahrerinnen wurden mit leichten bis schweren Verletzung in umliegende Krankenhäuser gebracht.