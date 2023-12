Herausgeber von „Blick aktuell“ Krupp Verlag schließt Druckerei in Sinzig

37 Angestellte verlieren durch die Entscheidung ihren Arbeitsplatz bei Krupp. Insgesamt sind den Angaben zufolge sogar 47 Personen betroffen, jedoch würden zehn Mitarbeiter in den Verlag übernommen. In einer Betriebsversammlung wurden die Betroffenen den Angaben zufolge am Donnerstag informiert. „Um die Folgen durch den Verlust des Arbeitsplatzes bestmöglich abzufangen, wurde eine sozialverträgliche Lösung mit dem Betriebsrat erarbeitet“, so die Mitteilung des Unternehmens. Hierzu zählten neben einer „deutlichen“ Verlängerung der Kündigungsfristen und der Zahlung von Abfindungen auch die aktive Vermittlung in neue Arbeitsplätze und Unterstützung in der Bewerbungsphase. „Als Familienunternehmen bedauern wir diese notwendige Entscheidung. Wir sind uns aber sicher, dass die Folgen der Kündigungen für die Mitarbeiter durch unsere Maßnahmen deutlich abgefedert werden", schreiben die Brüder Peter und Hermann Krupp als Geschäftsführer in der Mitteilung.