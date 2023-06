Von der Flut zerstört Sinzig macht Tempo beim Thema Ahr-Radweg

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte vor diesem Hintergrund ein Fachbüro beauftragt, auf Grundlage einer Bestandserhebung und einer Schadensermittlung übergeordnete Lösungswege für einen zeitnahen Wiederaufbau aufzuzeigen. „Aufgrund der Tatsache, dass Ahr aufwärts zum Teil Radwege in Gänze nicht mehr vorhanden sind, wurde parallel zur Entwicklung einer endgültigen Zieltrasse eine provisorische Zwischenlösung in Form einer Ersatzroute entwickelt und ausgeschildert“, so die Sinziger Stadtverwaltung. Um jedoch die Ansprüche an einen qualitativ hochwertigen Radweg zu erfüllen, erfolgten weitere Überlegungen und Untersuchungen durch die Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi), an deren Spitze Geschäftsführerin Sofia Lunnebach steht. Grund: Es gibt durch den wachsenden Bedarf der Radler gewaltigen Zeitdruck. Lunnebach: „Wir können nicht warten, bis das Gewässerwiederherstellungskonzept vorliegt. Wir benötigen jetzt kurz- und mittelfristige Lösungen.“