Wirtschaftsministerin Schmitt in Sinzig Im Schulterschluss mit der Bahn den Wiederaufbau stemmen

Der Tourismus im Ahrtal ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein wesentlicher Standortfaktor für die einheimische Bevölkerung. Umso wichtiger sei es, die nach der Flutkatastrophe stark zerstörte Infrastruktur zwischen Sinzig und Insul entlang der Ahr wieder aufzubauen und so zu gestalten, dass sie ihren landschaftlichen Reiz behält und dabei mit geeigneten baulichen Maßnahmen künftigen denkbaren Hochwasserereignissen besser trotzen kann, meinte die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) bei einem Besuch in Sinzig. Dort widmete sich die Vertreterin der Mainzer Landesregierung insbesondere dem für den regionalen Fremdenverkehr wichtigen Radwegebau. Radwandern steht bekanntlich sowohl am Rhein als auch an der Ahr hoch im Kurs. Gekommen war Schmitt auf Einladung des FDP-Kreisverbandes.