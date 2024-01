Ein Provisorium, aber vom Feinsten Die Sinziger Schüler haben wieder eine Mensa

Als in Sinzig die neue Mensa an einem Freitag, dem 13. vor drei Jahren im Frühjahr eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben werden sollte, unkte so mancher, das nagelneue Bauwerk stehe bestimmt unter keinem guten Stern. Zunächst musste die Einweihung wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, dann sorgte ein Jahr später die Flutkatastrophe für einen Totalschaden der Schülerkantine, deren Lebensuhr unerwartet schnell abgelaufen war.