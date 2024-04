Denkmalschutz für Haus Walterscheid Wie geht es weiter mit dem Gelände Alte Druckerei in Sinzig?

Die Künstler jubeln, weil sie in der Alten Druckerei in Sinzigs Zentrum noch einige Monate ausstellen dürfen. Der Denkmalverein freut sich über den ab Ende März 2023 geltenden Denkmalschutz für Haus Walterscheid an der Mühlenbachstraße 40. Mit der Industriebrache zwischen Barbarossastraße und Mühlenbachstraße mit Druckerei und fünf Häusern verbinden sich verschiedene Interessen, seit der Krupp Druck und Verlag 2001 ins Sinziger Gewerbegebiet umzog. Viele hofften auf Impulse für die Stadtentwicklung.