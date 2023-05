Umwelt-Projekt im Stadtwald Urwald-Pläne in Sinzig nehmen die nächste Hürde

Ausgehend von einem vollständigen Verkauf der zur Verfügung stehenden Fläche könnte die Stadt Sinzig über eine einmalige Einnahme in Höhe von 150.000 Euro verfügen. Dem stehen einige Ausgaben gegenüber: Beispielsweise Aufwendungen, die durch die Herstellung der Schilder und durch die Versendung der Urkunden entstehen, die jedoch auch nur einmal zu Beginn des Projektes fällig werden. „Nach unserer Schätzung kann bei etwa 1000 per Post zu versendenden Unterlagen ein Betrag von ungefähr 7500 Euro anfallen“, so die Stadtverwaltung in Sinzig. Klaus Hahn (Grüne) fand die als Urwald vorgesehene Fläche mit 1,5 Hektar etwas klein bemessen. Dennoch soll es zunächst dabei bleiben: Der Hauptausschuss nahm die Informationen zur Kenntnis und empfahl dem Stadtrat, dem Projektstart zuzustimmen. Der Start der Verpachtungsaktion ist von dem im Stadtrat am 22. Juni endgültig zu fällenden Beschluss abhängig.