Weitere Verbesserungen geplant Sinzig spart schon jetzt 65 Prozent Strom mit LED-Straßenlampen

Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) freut sich, als er seinen Blick über die in der Sitzungsvorlage zum Bauausschuss beigefügte Tabelle schweifen lässt: „Wir haben ja unfassbar viel eingespart.“ In dem Papier waren die Energieeinsparungen des vergangenen Jahres für die Barbarossastadt und ihre Ortsteile fein säuberlich aufgelistet. In der Tat: Seit die Stadt an Rhein und Ahr ihre Beleuchtungen auf LED-Lampen umgestellt hat, sinkt der Stromverbrauch drastisch. Hatte man im Jahre 2021 noch 655.503 Kilowattstunden Strom für die Straßenbeleuchtung verbraucht, so waren es im vergangenen Jahr lediglich 430.352 Kilowattstunden. Dies entspricht einer Reduzierung des Energieverbrauchs von rund 65 Prozent. Damit einhergehen natürlich auch finanzielle Einsparungen.