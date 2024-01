Buntes Team in Sinzig Die Tierfreunde vom Schwanenteich brauchen Unterstützung

Zweieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe ist am Schwanenteich in Sinzig vieles wieder aufgebaut. Fast alle evakuierten Tiere sind zurück. Veranstaltungen, wie das Sommerfest, wurden wieder aufgenommen und die Palette der Angebote, über die sich der Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich finanziert, sogar erweitert. Was fehlt, ist personelle Unterstützung, weshalb der Verein zur Mithilfe aufruft.