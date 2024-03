Neueröffnung Verkehrssicherheitsplatz in Sinzig Hier lernen Kinder das sichere Radeln im Straßenverkehr

Für Kinder ist eine selbständige Teilnahme am Straßenverkehr – zu Fuß oder per Rad - ein wichtiger Schritt in der persönlichen Entwicklung. Damit es nicht zu Unfällen kommt, ist eine Verkehrserziehung schon in jungen Jahren wichtig. Neben den Eltern als Erziehungsberechtigte sind auch die Schulen hierbei in der Pflicht. So gibt es beispielsweise die Fahrradprüfung in der 4. Klasse.