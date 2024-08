Historisches Baudenkmal zum Leben erwecken Villa Helenaberg steht zum Verkauf

Die Villa Helenaberg in Sinzig wurde nicht nur auf geschichtsträchtigem Grund errichtet, sondern kann auch selbst auf spannende frühere Nutzungen und Bewohner zurückblicken. Nun soll das stark sanierungsbedürftige, denkmalgeschützte Objekt verkauft werden. Es handelt sich um ein großes Haus mit im Erdgeschoss und im ersten Stock je 500 Quadratmetern Wohnfläche, dazu ein geräumiges Dachgeschoss. Eindrucksvoller noch: die Größe des Grundstücks, auf dessen 17.198 Quadratmetern sich ein „Wäldchen“ und ein parkartiger Garten befinden. Leider verfällt die Villa Helenaberg, ehemals ein Minoritenkloster, seit vielen Jahren. Von außen durch eine Mauer und ein Tor vor neugierigen Blicken abgeschottet, ist kaum erkennbar, was die baumgesäumte Einfahrt dahinter schließlich offenbart: ein Haus mit abplatzendem Putz und „toten Augen“ - so könnte man die mit Holz verschlossenen Fenster empfinden.