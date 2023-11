Stadtrat in Sinzig Weg frei für Waldkindergarten auf dem Mühlenberg

Die Stadt Sinzig bekommt einen Waldkindergarten. Darauf verständigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Ohnehin lag bereits in den vergangenen Jahren auf der Schaffung neuer Kindergartenplätze notgedrungen ein großer Schwerpunkt, um dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen Rechnung zu tragen. Auch sichert der Gesetzgeber einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zu. Umsetzen müssen dies die Kommunen – was immer schwieriger wird. Nach der Errichtung der Pavillon-Anlage in Bad Bodendorf, der Eröffnung der Kita Jahngarten sowie der Neuerrichtung der Kitas „Abenteuerland“ in der Kernstadt und „Wilde Hummeln“ in Koisdorf liegt nun der Fokus auf der Erweiterung der Kita in Löhndorf sowie der Schaffung einer Wald-Kita, für die nun grünes Licht gegeben wurde.