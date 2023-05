Neue Regeln für Anlieger Sinzig lässt Bürger rückwirkend Straßenbeiträge zahlen

Einige Bundesländer haben sie komplett abgeschafft, die Anliegerbeiträge für den Straßenausbau in den Städten und Gemeinden. Rheinland-Pfalz indes hält an einer finanziellen Beteiligung der Anlieger verpflichtend fest. 2020 beschloss der Landtag die flächendeckende Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages. Ab Januar 2024 gibt es die von den unmittelbaren Anliegern einer vom Ausbau betroffenen Straße zu leistenden Einmalzahlung – oft in fünfstelliger Höhe – nicht mehr. Stattdessen werden die Kosten auf mehrere Schultern, sprich: Geldbeutel, verteilt. In Sinzig soll diese Praxis vorgezogen werden. Und zwar rückwirkend zum 1. Januar des laufenden Jahres 2023.