Mehr Hitze und Regen Sinzig will sich besser gegen die Folgen des Klimawandels wappnen

„In Rheinland-Pfalz ist seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 im Mittel ein Temperaturanstieg von 1,7 Grad Celsius zu verzeichnen. Auch in Zukunft ist aufgrund von weiteren Treibhausgasemissionen mit steigenden Temperaturen zu rechnen“, weiß die Sinziger Stadtverwaltung. Im Kreis Ahrweiler werde mit einer Zunahme heißer und schwüler Tage, von Tropennächten und Tagen mit hohen Niederschlägen gerechnet. Gleichzeitig führe eine temperaturbedingte Zunahme der Verdunstung vermehrt zur Trockenheit. Der Klimawandel habe das Eintreten von Ereignissen wie der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 bereits bei heutigem mittlerem Temperaturanstieg um bis zu neun Mal erhöht und deren Intensität um bis zu 19 Prozent. Deshalb gibt es in der Barabrossastadt Bestrebungen, die erwartete Klimaanpassung zu managen uind dafür ein Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Am Donnerstag sollen im Stadtrat die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden.