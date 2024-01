Strecke war gesperrt Zwei Verletzte nach Unfall auf der B9 bei Sinzig

Die Autofahrerin und der Fahrer des Pannenfahrzeugs verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Beamten sperrten die B9 in Richtung Koblenz am Sonntag für zwei Stunden ab. Der Verkehr wurde umgeleitet.